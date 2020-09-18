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Пашаева лишили статуса адвоката

16:41
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Дело Ефремова стало поворотным в его карьере

Эльмана Пашаева, который ранее представлял интересы актера Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП, лишили статуса адвоката. Об этом РИА Новости заявили в Федеральной палате адвокатов России. Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики. Его лишили статуса на год.

Ранее Минюст России внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Михаила Ефремова. Адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского Минюст намерен привлечь к дисциплинарной ответственности.

На днях стало известно, что новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев. Защитник актера просит суд смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы.

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