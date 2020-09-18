В США ввели запрет на скачивание TikTok и WeChat

С 20 сентября приложения начнут удалять из маркетплейсов
Министерство торговли США объявило о запрете на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat.
Нововведение вступит в силу с 20 сентября. Приложения удалят из AppStore, Google Play и других маркетплейсов.
У пользователей, которые ранее скачали себе TikTok и WeChat, останется возможность сохранить их в своем телефоне, но скачать обновления они уже не смогут.
6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok в США, если американские операции сервиса в течение 45 дней не будут проданы американской компании.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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