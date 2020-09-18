В забитой мусором квартире в Петербурге обнаружили тело

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Санкт-Петербурге полиция несколько дней искала пожилую семейную пару, чья квартира оказалась до потолка заполнена мусором. К правоохранителям обратилась соседка супругов, пожаловавшись на неприятный запах. Дочь пенсионеров также подала заявление, так как ее родители не выходили на связь. Чтобы осмотреть квартиру, полицейским пришлось ждать, пока коммунальщики разберут завалы. Во время работ обнаружили тело.

Из окна квартиры на третьем этаже в огромный мусорный контейнер летят туго набитые пакеты, тряпки, мягкие игрушки, коробки. Работы коммунальщикам не на один час - даже с улицы видно, что хламом снизу доверху завалены три окна.

Полицию соседи вызвали еще два дня назад, обеспокоенные жутким запахом в подъезде. Люди даже заметили червей, ползающих по стенам и опасались, что в квартире номер 10 кто-то умер. Приехавшие на место сотрудники МЧС дверь вскрыли, но внутрь попасть не смогли - жилище оказалось до потолка забито мусором. Даже выкинув часть на лестничную клетку, спасатели смогли продвинуться не дальше коридора.

По словам жильцов дома, в квартире уже больше 16 лет проживает чета пенсионеров - 65-летняя женщина и ее муж, инвалид по зрению. Какое-то время назад в семье случилась трагедия - потеряли сына. Но у соседей никогда не возникало подозрений насчет адекватности супругов. Единственное - мужчина лет пять назад почти перестал выходить на улицу.

Женщина недавно устроилась на работу кондуктором трамвая - что еще раз доказывает, подозрений не вызывала. Но несколько дней назад она не вышла на смену. Работодатель, не дозвонившись, тоже обратился в полицию.

Разгребать завалы пришлось сотрудникам районной жилищно-коммунальной службы - квартира оказалась неприватизированной, так называемое жилье соцнайма. Через полчаса работы пришлось прекратить. Оказалось, коммунальная драма все же обернулась трагедией.

По предварительной информации, в квартире обнаружен труп одного человека. Вход в квартиру огородили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас сотрудники коммунальных служб продолжают разгребать завалы мусора, но уже только в одной комнате, не выбрасывая ничего на улицу. Криминалистам предстоит определить причину смерти найденного человека. Если она окажется насильственной, каждый предмет в квартире может стать вещественным доказательством.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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