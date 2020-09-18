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Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе

18:21
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Его избранницей стала врач

Российский певец Алексей Воробьев женился на звездном докторе Наталье Зубаревой.

Пара старается не афишировать свои отношения. Но, как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), папарацци удалось запечатлеть Воробьева и Зубареву на отдыхе в одном из отелей Лос-Анджелеса. Источник утверждает, что пара расписалась в игорной столице мира – Лас-Вегасе.

32-летний Алексей уже несколько лет живет в США, снимается в сериалах. А Наталья недавно развелась с мужем, с которым прожила 10 лет и родила двоих детей.

Воробьев долгое время оставался завидным холостяком России. Певец представлял страну на конкурсе "Евровидение" в 2011 году, который прошел в Дюссельдорфе. Его песня Get You заняла 16 место, это один из худших результатов России за всю историю ее участия в конкурсе. 

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