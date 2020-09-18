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Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

18:07
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Столица входит в топ-10 инновационных городов мира

Участниками и партнерами Московского инновационного кластера (МИК) уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столица входит в топ-10 инновационных городов мира. В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля отраслей в ВРП Москвы превышает 20%.

"При поддержке президента мы создали Московский инновационный кластер, задача которого помочь наукоемким предприятиям объединить свои идеи, финансовые ресурсы и производственные возможности для выпуска конкурентоспособной продукции", - написал он на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте".

Участниками кластера становятся все больше инновационных компаний, ведущих вузов страны. В частности, 18 сентября Москва подписала соглашение с успешным научным парком Пекина.

Как отметил Собянин, взаимодействие участников кластера осуществляется с помощью универсальной IT-платформы. Сервис помогает выходить на рынок, презентовать свой продукт, искать бизнес-партнеров.

Мэр пожелал всем участникам кластера продуктивного сотрудничества и успехов в решении амбициозных задач.

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