ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мосгордуме призвали горожан помочь пожилым родственникам освоить доступ к электронной медкарте

18:53
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Это облегчит работу врачей и может спасти жизнь

Жители столицы должны помочь своим пожилым родственникам освоить доступ к электронной медицинской карте (ЭМК).

Об этом попросила главный врач городской поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина. Очень часто медики сталкиваются с ситуацией, когда пожилой пациент не помнит, что ему назначали или, когда у него в последний раз повышалось давление.

"У пожилых людей история болезни всегда солидная, а точно запомнить все показатели и рекомендации мало кому под силу. С ЭМК будет проще всем. Кроме того, есть важный нюанс: в случае чрезвычайной ситуации электронная карта может спасти жизнь", - заявила Самышина агентству "Москва".

В картах содержится вся история болезни, информация об анализах, результаты обследований и медицинские противопоказания. Доступ к ней можно получить через смартфон или ноутбук с выходом в интернет.   

Кроме того, электронная медицинская карта может сэкономить время пациентов. Не нужно идти в поликлинику и забирать результаты анализов или обследований, а потом помнить о необходимости взять их с собой на прием к доктору.

Депутат напомнила, что москвичи получили возможность открыть онлайн-доступ к своей электронной медицинской карте и карте собственного ребенка на портале mos.ru в январе 2020 года. Всего с 2015 года в Москве заведено более 11 млн электронных медицинских карт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионеры со смартфонами
Пенсионеры со смартфонами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.