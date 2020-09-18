В Мосгордуме призвали горожан помочь пожилым родственникам освоить доступ к электронной медкарте

Это облегчит работу врачей и может спасти жизнь

Жители столицы должны помочь своим пожилым родственникам освоить доступ к электронной медицинской карте (ЭМК).

Об этом попросила главный врач городской поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина. Очень часто медики сталкиваются с ситуацией, когда пожилой пациент не помнит, что ему назначали или, когда у него в последний раз повышалось давление.

"У пожилых людей история болезни всегда солидная, а точно запомнить все показатели и рекомендации мало кому под силу. С ЭМК будет проще всем. Кроме того, есть важный нюанс: в случае чрезвычайной ситуации электронная карта может спасти жизнь", - заявила Самышина агентству "Москва".

В картах содержится вся история болезни, информация об анализах, результаты обследований и медицинские противопоказания. Доступ к ней можно получить через смартфон или ноутбук с выходом в интернет.

Кроме того, электронная медицинская карта может сэкономить время пациентов. Не нужно идти в поликлинику и забирать результаты анализов или обследований, а потом помнить о необходимости взять их с собой на прием к доктору.

Депутат напомнила, что москвичи получили возможность открыть онлайн-доступ к своей электронной медицинской карте и карте собственного ребенка на портале mos.ru в январе 2020 года. Всего с 2015 года в Москве заведено более 11 млн электронных медицинских карт.

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