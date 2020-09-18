Почему Запад затягивает с ответами на вопросы по ситуации с Навальным

Евросоюз до сих пор не предоставил доказательств "отравления" блогера

Алексей Навальный настолько пришел в себя, что уже постит фото в инстаграме, стыдливо прикрыв монитор в палате, как уже предположили в Сети из-за того, что данные на мониторе говорят об абсолютно нормальном состоянии отравленного одним из самых смертоносных ядов блогера. Там же, в интернете, всё чаще возникают вопросы к авторам "Новичка" - что же это за боевое отравляющее вещество такое, что никого убить не может. Даже кота Скрипалей британцам пришлось самим добивать.

У властей России безо всяких шуток всё больше вопросов к властям Евросоюза. Девять сформулировало постпредство России при ЕС на своем сайте, обратив внимание на многочисленные несоответствия по ситуации с Навальным. И самый главный вопрос - почему немецкая сторона избегает контактов со специалистами из России, а также почему Берлин "неохотно" предоставляет документы о состоянии пациента.

По случайному, надо думать, совпадению помощники Навального именно в четверг опубликовали видео о том, как они самоотверженно изымают личные вещи блогера из томской гостиницы, чтобы потом немецким спасательным бортом вывезти их в Германию. В этот же день в Брюсселе Европарламент заявил: нужно ввести новые санкции, остановить строительство "Северного потока – 2" и максимально изолировать Россию на международных форумах. Резолюция, правда, носит рекомендательный характер. Но без всяких рекомендаций, в прессе и не только, Россию сделали виноватой. Без доказательств, здравого смысла и каких бы то ни было законных оснований.

Наплевали на закон и подопечные блогера, не забыв похвастаться (см. видео):

- Если вы что-то хотите забрать, директор сказал, через полицию. – Ну, к сожалению, мы не можем подчиниться.

Похоже, команда Навального не подчиняется не только российским законам, но и законам физики, да и вообще состоит из суперменов. Если взять за основу их версию, что "Новичок" обнаружили на бутылке с водой, то сами они уже просто не могли бы выложить это видео.

"Все это попытки скрыть истину в этом деле. Ничего другого, к сожалению, я в этом не нахожу. А что касается возможности выжить, то у нас один из сотрудников в ГосНИИОХТ, где разрабатывался этот препарат, 09.15 09.28 пострадал от этого "Новичка". И, несмотря на то, что ему сразу вкололи антидот, он все равно умер", - сказал бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

Нынешняя жертва, наоборот, демонстрирует уникальные свойства организма – Навальный не только пришел в себя, нормально контактирует с окружающими, но уже и приступил к исполнению основных обязанностей – выложил пост в инстаграме. Для человека, которого отравили суперопасным, смертельным боевым ядом, блогер выглядит великолепно. Слегка похудел, но отсутствие нескольких килограммов ему, скорее, к лицу.

Кроме этого фото, больше никаких подробностей официальный Берлин не приводит, и это одна из главных претензий к немецким властям.

"Мы видим, какую серьезную критику вызывают действия, такие откровенно пропагандистские действия германского правительства, со стороны разных флангов внутригерманской политики. И левые, и правые фактически в один голос в Бундестаге говорят: что-то не то вы делаете, господа внешнеполитическое ведомства и канцлер Германии. Давайте еще раз обдумаем, а в чем интерес Германии, в чем выгода Германии в этом противостоянии с Россией. И есть ли она вообще?" – прокомментировал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал немецкие власти предоставить России материалы по исследованию состояния Навального. Президент Австрии напомнил, что в этом деле еще ничего не доказано. В Чехии, в газете "Хало Новины" вышла статья, где подробно разъясняют, почему блогера не могли отравить по приказу российских властей. А депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель и вовсе назвал все происходящее абсурдом. Чем заработал аплодисменты от немецких парламентариев.

"Насколько же российское правительство должно быть глупым, чтобы сделать такое. Насколько же они глупы, что ещё помогли Навальному долететь до Германии, вместо того, чтобы его где-нибудь спрятать. Это же полный абсурд", - сказал депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель.

Абсурдом можно назвать и объяснение немецкой газеты Die Zeit о том, почему же Навальный выжил после Новичка. Оказывается, это произошло из-за счастливого стечения обстоятельств.

"Какое же это счастливое стечение? Во-первых, что пилот посадил самолет немедленно. Во-вторых, то, что у трапа самолета дежурила уже скорая помощь. В-третьих, что врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. И вот это абсолютно безупречное поведение и врачей, и пилота, и скорой помощи подается как случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди. И это ведь глубоко сидит в головах тех, кто такие вещи сочиняет", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сочиняет, правда, не очень складно. Потому что любой логичный вопрос моментально ставит крест на обвинениях в адрес Москвы. Постпредство России при ЕС таких вопросов поставило сразу девять.

"Почему в самолете, почему непонятным ядом, который и не яд вроде, от которого никто еще не погиб, что характерно, почему в Сибири, почему Алексея немедленно отправили туда, почему предоставили данные анализов и исследований? Вся логика моментально разрушается, как только мы пытаемся притянуть сюда след отравления", - уверен Егорченков.

Впрочем, ни на один вопрос ответа не последовало. Зато уже ясно, что отравление Навального, если оно вообще было, выгодно кому угодно, но только не России. Особенно накануне окончания строительства газопровода "Северный поток - 2", против которого активнее всего выступают Соединенные Штаты. Немецкие СМИ утверждают, что правительство Германии официально предложило Вашингтону своеобразную дань за возможность завершить проект. Берлин обещал вложить миллиард евро в строительство двух СПГ-терминалов для американского газа.

Произошло это в начале августа. Неизвестно, ответил тогда Белый дом или решил приберечь козыри на пару недель. Второй вариант как раз объясняет режим строгой секретности вокруг расследования инцидента с Навальным.

"Если вещество внесено в список ОЗХО, то, я думаю, что никакое оно не секретное. Другое дело, может, это секрет британских, немецких или американских спецслужб, потому что они с этим веществом работали последние 20 лет. В России с ним точно 30 лет уже никто не работал", - объяснил Никулин.

О том, что все запасы "Новичка" в России давно уничтожены, на неделе официально заявлял и директор СВР Сергей Нарышкин. Впрочем, на его заявление так же официально в Европе никто не отреагировал. Перспективы "Северного потока – 2", тем временем, могут обсудить уже на саммите ЕС, который стартует 24 сентября. О будущем газопровода эксперты отзываются осторожно.

С одной стороны, Германия и многие другие страны крайне заинтересованы в российском газе. С другой, непонятно, достаточно ли у Берлина самостоятельности, чтобы принять выгодное для себя решение. Ситуацию усугубляет и статус Ангелы Меркель, которая все еще руководит страной, но уже понимает, что скоро все проблемы Германии, в том числе и энергетические, будет решать другой человек. Впрочем, как минимум одним раздражителем для Берлина в ближайшее время станет меньше. Алексей Навальный уже заявил, что в Германии задерживаться не планирует и скоро вернется в Россию. Возможно, он вспомнил о своем прототипе по скандалу с "Новичком" – Сергее Скрипале, который бесследно исчез в британском тумане. К такому подвигу разведчика блогер, похоже, не готов.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко и Станислав Чубин, "В центре событий".

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