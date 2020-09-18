Дети отравились во время купания в бассейне в Санкт-Петербурге

Пятерым из восьми пострадавших потребовалась госпитализация

В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора во время купания в бассейне.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе в частном фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека, передает ТАСС. Дети в возрасте от семи до 15 лет получили ингаляционное отравление. Пятерым потребовалась госпитализация: у двоих легкая степень отравления, у троих – средняя. Еще трое детей получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку. Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения концентрации химических реагентов в воде бассейна.

UPD (20:15 мск): Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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