Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно важных лекарств

Затем на него установят цену

Препарат от коронавируса "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Об этом сообщили в Минздраве России. После того, как лекарство внесут в список ЖНВЛП, будет зарегистрирована предельная цена.

"Предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы", - сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее гендиректор фармкомпании "Промомед" Андрей Младенцев назвал стоимость препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир". Упаковку таблеток (40 штук) можно купить в аптеке за 12 320 рублей. Препарат отпускается по рецепту врача.

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