Анна Седокова вышла замуж в третий раз

Избранником певицы стал баскетболист Янис Тимма

Певица Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Торжество состоялось еще 6 сентября, однако поклонники 37-летней экс-солистки "ВИА Гры" узнали об этом только в пятницу - после того, как артистка поделилась фотографиями со свадьбы.

Седокова и ее избранник обошлась без шумного праздника. Они тихо расписалась в присутствии только самых родных и близких, пишет издание "Сплетник".

Тимма сделал предложение певице в июле этого года. Седокова сразу же согласилась. По ее словам, до встречи с баскетболистом она не знала, что такое настоящая любовь.

У обоих есть дети от предыдущих отношений. Так, Тимма воспитывает сына Кристиана с экс-возлюбленной Саной.

Седокова впервые вышла замуж в 2004 году за футболиста Валентина Белькевича. Вместе пара прожила почти два года. Сейчас они воспитывают дочь Алину. Еще одна дочь Седоковой - Моника - родилась в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. У певицы также есть сын Гектор - от бизнесмена Артема Комарова (женаты Анна и Артем не были).

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