Собянин: увеличение количества заболевших COVID-19 связано с ростом тестирований

Данные по коэффициенту выявляемости коронавирусной инфекции сопоставимы с теми, что были три недели назад

Рост числа инфицированных COVID-19 в Москве связан с увеличением проводимых тестов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что данные по коэффициенту выявляемости коронавирусной инфекции сопоставимы с теми, что были три недели назад.

"В первую очередь это связано с увеличением количества тестирований. Мы довели количество тестов в сутки до 66 тысяч, это гигантский объем. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек. Сегодня коэффициент выявляемости примерно такой же, какой и был одну, две, три недели назад, а общее количество растет, потому что больше становится тестов", - объяснил Собянин.

По его словам, на ситуацию также влияют осенне-зимний период, возобновление полноценной работы предприятий в столице и начало учебного года.

"Надо сделать все возможное, чтобы эпидемии гриппа в этом году не было. Для этого мы уже привили больше миллиона человек. Еще необходимо как минимум пять миллионов привить москвичей. В Москве открыто 400 стационарных и 50 мобильных пунктов - этого достаточно, сегодня проблем с очередностью нет", - отметил мэр.

Ранее в пятницу Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах. При этом ситуацию с коронавирусом в городе он оценил как стабильную.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"