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Джонсон допустил введение повторного карантина в Великобритании

22:16
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Премьер призвал соблюдать "правило шести"

В Великобритании началась вторая волна коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе

Глава кабмина не исключил, что в сложившейся ситуации возможно введение повторного карантина, пишет издание argumenti.ru.

Джонсон подчеркнул, что хотел бы избежать второго локдауна. Правительство делает все возможное для поддержания привычной жизни в Великобритании.

"Это получится только в том случае, если люди будут следовать нашим указаниям", - добавил премьер.

В частности, с 14 сентября в стране действует "правило шести", то есть англичанам запрещено собираться группами больше шести человек, за исключением учебных или рабочих встреч.

По данным университета имени Джона Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 388 412 случаев коронавирусной инфекции за весь период пандемии. Скончался 41 821 человек. Суточный прирост заболевших составил 4 322 пациентов, 27 скончались.

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