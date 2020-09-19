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В России за сутки более 6 тысяч человек заразились коронавирусом

10:39
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Наблюдается рост числа заболевших

За сутки в России зафиксировано 6 065 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено  1 097 251 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 825 больных, всего в столице выявлено более 275 тысяч инфицированных.
ВОЗ отметила стабильность ситуации с коронавирусом в России

На это неделе было объявлено о завершении первой фазы исследования вакцины от коронавируса в центре "Вектор". Это уже вторая, произведённая в России вакцина. Она полностью безопасна, говорится в отчёте о её испытании на добровольцах. Известно, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, однако будет действовать не меньше полугода.

Тем временем, произведённая в Центре имени Гамалеи вакцина "Спутник V" уже доставлена в несколько российских регионов. В её испытаниях примут участие 40 тысяч человек. В Москве уже более 250 граждан сделали прививку от коронавируса, а изъявили желание принять участие в исследованиях несколько тысяч человек.

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