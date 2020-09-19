В Москве вылечились от коронавируса 236 тысяч человек

Город возвращается к привычной жизни

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 919 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 236 055.

Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас нет оснований вводить какие-либо новые ограничения из-за коронавируса. Действующих мер хватает: в городе соблюдается масочный режим, ограничено посещение культурно-развлекательных заведений и спортивных соревнований.

Между тем в большинстве российских регионов продолжает действовать режим повышенной готовности: население призывают носить в общественных местах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики.

По данным на 18 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 091 186 пациентам, умерли с начала пандемии 19 195 человек. В Москве больных зарегистрировано около 275 тысяч, в мире более 30 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 950 тысяч человек.

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