ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вылечились от коронавируса 236 тысяч человек

10:05
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Город возвращается к привычной жизни

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 919 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 236 055.
Рекордное число тестов на COVID-19 сделано в Москве за сутки

Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас нет оснований вводить какие-либо новые ограничения из-за коронавируса. Действующих мер хватает: в городе соблюдается масочный режим, ограничено посещение культурно-развлекательных заведений и спортивных соревнований.

Между тем в большинстве российских регионов продолжает действовать режим повышенной готовности: население призывают носить в общественных местах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики.

По данным на 18 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 091 186 пациентам, умерли с начала пандемии 19 195 человек. В Москве больных зарегистрировано около 275 тысяч, в мире более 30 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 950 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.