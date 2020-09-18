"Из области конспирологии": в Киеве отвергли тайные связи с Москвой

Офису Зеленского пришлось объясняться

Никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет.

Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина". Он назвал выдумкой "12 или 13 секретных пунктов", которые он якобы подписал с российской стороной.

"Это из области конспирологии. Никаких тайных соглашений с Россией нет и не может быть", - заявил Ермак.

Разговоры о "секретных договоренностях" начались после интервью экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В нем он заявил о якобы имевшихся невыполненных договоренностях по отношению к России. После интервью Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

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