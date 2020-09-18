ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Из области конспирологии": в Киеве отвергли тайные связи с Москвой

22:57
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Офису Зеленского пришлось объясняться

Никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет.
Зеленский отказался от отношений с Россией

Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина". Он назвал выдумкой "12 или 13 секретных пунктов", которые он якобы подписал с российской стороной.

"Это из области конспирологии. Никаких тайных соглашений с Россией нет и не может быть", - заявил Ермак.

Разговоры о "секретных договоренностях" начались после интервью экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В нем он заявил о якобы имевшихся невыполненных договоренностях по отношению к России. После интервью Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.