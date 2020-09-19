Помощь оказывает Россия

Сирийская Пальмира восстанавливается после войны. Строительство и ремонт домов, дорог, школ и больниц идут полным ходом. В городе возобновили работу предприятия. Учебный год в Пальмире начался одновременно с другими регионами страны.

Большинство домов в городе разрушены. Недавно дали электричество и началось восстановление. До войны здесь проживали около 80 тысяч человек. Сейчас пока три тысячи.

Сегодня Пальмира на пике строительного бума. Расчищены дороги, появились новые фонарные столбы, именно с этого в Сирии, как правило, начинают восстановление. Есть свет и вода. Теперь необходимо как можно быстрее отремонтировать или построить заново жилье.

Готовятся контракты на масштабную реконструкцию города, в том числе его исторической части. Свою лепту вносит и Россия. В августе Институт истории материальной культуры Российской академии наук завершил работу и передал Департаменту Древностей и музеев Сирии 3D-модель древней Пальмиры, входящей в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Вряд ли об этом слышали местные школьники, тем более, что занятия из-за эпидемии коронавируса начались совсем недавно. А вот завуч Сатар аль-Кайен о помощи нашей страны знает хорошо - и в освобождении города и о планах по восстановлению исторических памятников. Он благодарит русских друзей за возможность снова учить детей в мире и безопасности, сообщает "ТВ Центр".

С 2018 года по всей стране восстановили около тысячи школ и сотни больниц. В освобождённых населённых пунктах появились свет и вода, а передвигаться между городами и деревнями теперь можно по отремонтированным дорогам - свежий асфальт уложен на 1500 километрах магистралей. Ведь автомобиль был и остаётся основным видом транспорта в Сирии. С повышением мобильности возобновили работу тысячи предприятий, а значит люди получили стабильный доход.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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