Подробности отравления детей хлором в петербургском бассейне

Пострадали восемь человек

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ЧП в одном из бассейнов: восемь детей отравились парами хлора. Большинство госпитализированы, двое до сих пор находятся в реанимации.

Фитнес-клуб сейчас работает в своем обычном режиме, принимает посетителей, закрыт только водный комплекс. Он начнёт свою работу только после тщательной проверки всех очистных систем бассейна, сообщает "ТВ Центр".

Всё случилось накануне, 18 сентября на вечерней тренировке. Восемь детей, семеро в возрасте от 7 до 9 лет и один 15-летний подросток вдруг почувствовали себя плохо - начали кашлять и задыхаться. Инструкторы помогли ребятам выйти из воды, вызвали скорую. Медики диагностировали у всех ингаляционное отравление. Пятерых пришлось отправить в больницу.

По предварительным данным, дети пострадали из-за качества воды в бассейне. Специалисты взяли пробы и сейчас исследуют их в лаборатории. Следствие проверяет две версии: внезапный выброс хлора и ошибка лаборантов, которые смешивают препараты для получения смеси для обеззараживания воды.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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