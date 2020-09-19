Стихия испытывает Дальний Восток на прочность

Паводок наступает на города и сёла

На Дальнем Востоке осложняется паводковая обстановка. В Хабаровском крае число подтопленных населённых пунктов увеличилось до 29-ти. Уровень воды в реке Амур уже превысил критическую отметку и продолжает подниматься. В зоне бедствия десятки жилых домов, дороги и свыше двух тысяч земельных участков.

В некоторых районах усиливают группировки спасателей. В самом Хабаровске специалисты и волонтёры устанавливают защитные заграждения, чтобы уберечь от паводка прибрежные территории, сообщает "ТВ Центр".

Непростая обстановка и в соседней Еврейской автономии. В селе Ленинское военные продолжают укреплять дамбу. Амур своими водами постоянно подмывает конструкцию, из-за чего возникает угроза нового прорыва. Уложено уже 115 тысяч мешков с песком. Местным жителям также оказывают адресную помощь.

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