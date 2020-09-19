Путин поздравил российских оружейников с праздником

Президент отметил их заслуги перед страной

Работники и ветераны российского оборонно-промышленного комплекса 19 сентября отмечают профессиональный праздник - День оружейника. Поздравления направил Владимир Путин.

В телеграмме президент отметил: отрасль обладает серьёзным инновационным и технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции в мире. Всё это - заслуга отечественных инженеров и конструкторов, работающих на благо страны.

Праздник учреждён в 2011 году по инициативе легендарного оружейника Михаила Калашникова. Сегодня в России работают около полутора тысяч оборонных предприятий, на которых трудится два миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"