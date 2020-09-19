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Путин поздравил российских оружейников с праздником

11:35
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Президент отметил их заслуги перед страной

Работники и ветераны российского оборонно-промышленного комплекса 19 сентября отмечают профессиональный праздник - День оружейника. Поздравления направил Владимир Путин.

В телеграмме президент отметил: отрасль обладает серьёзным инновационным и технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции в мире. Всё это - заслуга отечественных инженеров и конструкторов, работающих на благо страны.

Праздник учреждён в 2011 году по инициативе легендарного оружейника Михаила Калашникова. Сегодня в России работают около полутора тысяч оборонных предприятий, на которых трудится два миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

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Сборка истребителя на авиационном заводе
Сборка истребителя на авиационном заводе
Владимир Путин
Владимир Путин
Оборонное предприятие
Оборонное предприятие
Сборка истребителя на авиационном заводе
Сборка истребителя на авиационном заводе
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