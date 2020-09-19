Трамп обошёл Байдена в президентской гонке

Глава Белого дома может остаться в нём ещё на один срок

Противоречивые заявления президента США снова на первых полосах американских газет. Выступая на предвыборном митинге в Миннесоте, Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в хороших отношениях с Россией. Но одновременно обвинил администрацию своего предшественника Обамы, которая позволила Москве похитить секретные технологии. Благодаря этому российские ракеты стали лучше американских.

По данным опросов, примерно четверть американцев считают серьёзной проблемой возможное мошенничество из-за голосования на предстоящих выборах по почте. Дональд Трамп агитирует приходить на участки лично, обещает вакцину от коронавируса ещё до выборов.

Демократы снова раздувают тему иностранного вмешательства в выборы, жалуется президент, а его самого критикуют за дружбу с Владимиром Путиным. Трамп же ничего плохого в своих отношениях с российским лидером не видит.

В борьбе за президентское кресло Дональд Трамп, кажется, готов говорить что угодно. Лишь бы привлечь на свою сторону избирателей. И это, похоже, работает. На неделе, по данным соцопросов, действующий глава государства впервые опередил Джо Байдена, пусть и всего на процент. Кандидата от демократов даже однопартийцы уже критикуют за то, что кампания его буксует, сообщает "ТВ Центр".

Агитирует 77-летний политик почти всегда в маске и без большой группы поддержки. Разительный контраст с забитыми до отказа залами, в которых собирает своих сторонников Дональд Трамп. Держится президент уверенно и каждое, даже спорное решение представляет большой победой. Как, например, в случае с TikTok. С воскресенья доступ к популярному китайскому приложению в США будет ограничен. В Вашингтоне заявляют: делают всё потому, что компания якобы передают данные о пользователях властям КНР. Пекин, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в недобросовестной конкуренции.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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