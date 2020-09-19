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Трамп обошёл Байдена в президентской гонке

12:45
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Глава Белого дома может остаться в нём ещё на один срок

Противоречивые заявления президента США снова на первых полосах американских газет. Выступая на предвыборном митинге в Миннесоте, Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в хороших отношениях с Россией. Но одновременно обвинил администрацию своего предшественника Обамы, которая позволила Москве похитить секретные технологии. Благодаря этому российские ракеты стали лучше американских.
Трамп набросился на Россию с абсурдными обвинениями

По данным опросов, примерно четверть американцев считают серьёзной проблемой возможное мошенничество из-за голосования на предстоящих выборах по почте. Дональд Трамп агитирует приходить на участки лично, обещает вакцину от коронавируса ещё до выборов.

Демократы снова раздувают тему иностранного вмешательства в выборы, жалуется президент, а его самого критикуют за дружбу с Владимиром Путиным. Трамп же ничего плохого в своих отношениях с российским лидером не видит.

В борьбе за президентское кресло Дональд Трамп, кажется, готов говорить что угодно. Лишь бы привлечь на свою сторону избирателей. И это, похоже, работает. На неделе, по данным соцопросов, действующий глава государства впервые опередил Джо Байдена, пусть и всего на процент.  Кандидата от демократов даже однопартийцы уже критикуют за то, что кампания его буксует, сообщает "ТВ Центр".

Агитирует 77-летний политик почти всегда в маске и без большой группы поддержки. Разительный контраст с забитыми до отказа залами, в которых собирает своих сторонников Дональд Трамп.  Держится президент уверенно и каждое, даже спорное решение представляет большой победой. Как, например, в случае с TikTok. С воскресенья доступ к популярному китайскому приложению в США будет ограничен. В Вашингтоне заявляют: делают всё потому, что компания якобы передают данные о пользователях властям КНР. Пекин, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в недобросовестной конкуренции.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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