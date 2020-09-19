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Елизаветинский хоспис отмечает день рождения

12:37
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Он помог 250 маленьким пациентам

День рождения отмечает одно из самых нужных учреждений в стране. Елизаветенский детский хоспис открылся два года назад. И с этого времени более 250 маленьких пациентов могут назвать сказочный замок в Подмосковье местом, которое изменило их судьбу. Медики, психологи, волонтёры каждый день приходят сюда, чтобы помочь тем, кому особенно тяжело.
Собянин осмотрел стационар детского хосписа "Дом с маяком"

Попадая на территорию комплекса в прямом смысле слова оказываешься в сказке. Как говорят здесь, в этом волшебном замке живут маленькие принцы и принцессы. В стиле сказочного дворца центр построен не случайно. Всё потому, что первоочередная задача - психологическая помощь, которая зачастую является единственным способом справиться с тяжёлым диагнозом.

Елизаветенский детский хоспис отмечает своё двухлетие. Существует он исключительно на пожертвования. Сюда приезжают дети с самыми разными диагнозами. И с каждым ребёнком работают индивидуально. Но есть одно общее для всех правило – улыбаться как можно чаще.

Этот детский хоспис один из немногих в стране. Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова посетила лечебное заведение в день его рождения, осмотрела палаты и навестила маленького Сашу. Под её патронажем год назад ребёнка привезли сюда из детского дома в крайне тяжёлом состоянии.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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