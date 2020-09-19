Музыканты поддержат врачей своим творчеством на фестивале в Москве

Он открылся на ВДНХ

"Мир, любовь, музыка" - фестиваль под таким названием стартовал в Москве. Он проходит на главной выставке страны в поддержку медиков, которые борются за жизни людей в период пандемии.

На сцене ВДНХ - звёзды отечественной эстрады и музыканты из других стран - США, Испании, Кубы и не только. А для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки вокального исполнения, организаторы подготовили мастер-классы. Продлится фестиваль до самого вечера, сообщает "ТВ Центр".

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