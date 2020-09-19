ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музыканты поддержат врачей своим творчеством на фестивале в Москве

13:52
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Он открылся на ВДНХ

"Мир, любовь, музыка" - фестиваль под таким названием стартовал в Москве. Он проходит на главной выставке страны в поддержку медиков, которые борются за жизни людей в период пандемии.

На сцене ВДНХ - звёзды отечественной эстрады и музыканты из других стран - США, Испании, Кубы и не только. А для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки вокального исполнения, организаторы подготовили мастер-классы. Продлится фестиваль до самого вечера, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Музыкальный фестиваль
Музыкальный фестиваль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.