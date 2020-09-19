Вторая волна? В России отмечен рост заболеваемости COVID-19

За сутки заразились более 6 тысяч человек

В России впервые с июля за сутки заразились коронавирусом более 6 тысяч человек. Эксперты и врачи связывают это с сезонным ростом заболеваемости, но в обществе всё чаще говорят о второй волне коронавируса.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост числа инфицированных в столице связан не с второй волной, а с увеличением числа проводимых тестов на коронавирус.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов полагает, что Россию ждёт не вторая волна, а небольшой подъём заболеваемости коронавирусом. "У нас было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", - сказал врач.

За последние сутки больше всего инфицированных выявили в Москве - 825 человек. Всего в России заразившихся с начала пандемии – более миллиона. В мире число инфицированных приближается к 31 миллиону.

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