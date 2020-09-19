ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джигурду и Волочкову осудили за непристойное поведение

16:33
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Артист и балерина удивили всех

Пользователи соцсетей обсуждают безобразную выходку Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Актёр и балерина продемонстрировали неподобающие поведение.
"Свадьба альфонса": Волочкова высказалась о женитьбе бывшего мужа

Похоже, что Джигурда в гостях у Волочковой разогрелся обильной порцией алкоголя. Посиделки с разговорами о жизни, философии и любви закончились просьбой балерины об интимной услуге. Видео снял кто-то из друзей.

"Из заморских стран, батюшка, привези мне чудище для сексуальных утех", -  обратилась к артисту Волочкова. "Что ты такое говоришь, какое чудище для сексуальных утех", - вопрошает Джигурда. Дальше разговор скатился в откровенно грязные темы, после чего Джигурда начал приставать к Волочковой, восхищаясь её грудью.

В Сети осудили такое поведение 59-летнего артиста и 44-летней Волочковой. Звёзды удалили ролик, но видео уже активно разошлось по всемирной паутине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.