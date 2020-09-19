Джигурду и Волочкову осудили за непристойное поведение

Артист и балерина удивили всех

Пользователи соцсетей обсуждают безобразную выходку Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Актёр и балерина продемонстрировали неподобающие поведение.

Похоже, что Джигурда в гостях у Волочковой разогрелся обильной порцией алкоголя. Посиделки с разговорами о жизни, философии и любви закончились просьбой балерины об интимной услуге. Видео снял кто-то из друзей.

"Из заморских стран, батюшка, привези мне чудище для сексуальных утех", - обратилась к артисту Волочкова. "Что ты такое говоришь, какое чудище для сексуальных утех", - вопрошает Джигурда. Дальше разговор скатился в откровенно грязные темы, после чего Джигурда начал приставать к Волочковой, восхищаясь её грудью.

В Сети осудили такое поведение 59-летнего артиста и 44-летней Волочковой. Звёзды удалили ролик, но видео уже активно разошлось по всемирной паутине.

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