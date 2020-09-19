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83-летнюю звезду "Маленькой Веры" вылечили от коронавируса

13:46
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Артиста выписали из больницы

Юрия Назарова выписали из больницы. Несколько дней назад 83-летний артист попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. У него была двусторонняя пневмония на фоне заражения коронавирусом.
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После выписки из стационара Назаров проведёт какое-то время дома. Ему нужно будет отсидеть на карантине, сообщает РИА Новости.

Юрий Назаров снялся за свою жизнь в нескольких десятках фильмов. Среди них – "Маленькая Вера", "Андрей Рублёв", "Баллада о комиссаре", "Адъютант его превосходительства", "Горячий снег".

За последние семь месяцев несколько представителей шоу-бизнеса и многие артисты переболели коронавирусом. Врачи подняли на ноги Льва Лещенко, Игоря Николаева, Надежду Бабкину, Дмитрия Певцова. 

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