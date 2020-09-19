"Отравленный" Навальный вышел на связь из берлинской клиники

Берлин отказывается передавать данные о его здоровье

Второй после так называемого отравления пост Алексея Навального появился на его страничке в Instagram. Блогер разместил сообщение из берлинской клиники Charite, дополнив его фото, на котором он запечатлён в синих медицинских перчатках на больничной лестнице.

Навальный написал о том, как идёт его восстановление. Он утверждает, что ещё совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. "Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Всё это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал", - пишет блогер. Сейчас он уже может ходить, но ноги ещё дрожат. Четыре дня назад Навальный писал, что он "ещё почти ничего не умеет".

Ранее представители властей Германии сообщили, что Навальный намерен вернуться в Россию. Участвовать в расследовании своего "отравления" блогер отказался. Россия предприняла несколько попыток на официальном уровне добиться получения информации от немецких экспертов о состоянии здоровья Навального, но Берлин хранит упорное молчание.

20 августа блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, оппозиционеру стало плохо на борту самолёта. Местные врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, яды обнаружены не были. Затем Навального перевезли в Германию на обследование, где медики заявили об обнаружении в его организме следов отравляющего вещества "Новичок", производимого в СССР.

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