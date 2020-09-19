В Москве возводят храм в честь Владимирской иконы Божией Матери

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-западе Москвы завершается возведение храмового комплекса. Ход строительства в Южном Бутове осмотрел советник мэра и Патриарха - Владимир Ресин.

Ему сообщили о последних приготовлениях в церкви Владимирской иконы Божией Матери, которая рассчитана на 300 прихожан. Сейчас там идёт отделка внутреннего убранства. Сдать в эксплуатацию весь храмовый комплекс планируют уже в октябре, сообщает "ТВ Центр".

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