Заразившийся коронавирусом губернатор обратился к медикам

Валерий Радаев поблагодарил врачей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Болезнь протекает в лёгкой форме. Глава региона обратился к медикам через соцсети и поблагодарил всех, кто сейчас трудится в больницах и поликлиниках за их важный и нелёгкий труд.

"Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции", - написал губернатор на своей странице в Instagram. Он также сообщил, что продолжает работать в дистанционном режиме.

Ранее коронавирусом переболели глава правительства Михаил Мишустин, несколько министров и заместителей министров, губернаторы российских регионов.

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