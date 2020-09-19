Подруга Тарзана о его браке с Королёвой: "Сергею нужна мама"

Звёздная семья не распадётся

В светской тусовке вторую неделю обсуждают скандал с изменой Тарзана своей жене Наташе Королёвой. Сам Сергей Глушко выступил с заявлением, в котором признался, что изменил певице, но возложил всю ответственность на Анастасию Шульженко, которая, как оказалось, была его любовницей уже несколько месяцев.

Об этом сама модель и артистка рассказала в эфире многочисленных ток-шоу на разных телеканалах. Теперь историю с изменой комментируют все, кому не лень. В интервью kp.ru ("Комсомольской правде") ситуацию прояснила педагог по актёрскому мастерству, которая когда-то обучала Тарзана премудростям поведения на сцене. Это – некая Вероника Ч. Она не хочет афишировать настоящее имя, так как продолжает работать и это может повредить её карьере.

Женщина призналась, что и у неё была интрижка с мужем Королёвой. Мало того, она прекрасно осведомлена о нравах и интересах в звёздной семье. Вероника утверждает, что Тарзан никогда не предаст жену.

Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоём, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница – эксперимент. Удивительно, почему там Наташа не засветилась. Они свободные в этом плане. Может быть "снимали" одну девочку.

По словам самого Тарзана, сейчас он готовит новое обращение к поклонникам. Не исключено, что своё слово скажет и его законная супруга Наташа Королёва.

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