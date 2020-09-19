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Минск выступил с жёстким заявлением в адрес Брюсселя

15:49
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Евросоюз вмешивается в дела Белоруссии

Минск назвал участие Светланы Тихановской во встрече глав МИД Евросоюза вмешательством в дела Белоруссии. Тихановская, которая считает себя избранным президентом Белоруссии, планирует участвовать в рабочем завтраке с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
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"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьёзно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к её гражданам", - сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Ранее Брюссель отказался признавать победившего на выборах 9 августа Александра Лукашенко избранным президентом. Брюссель активно сотрудничает с экс-кандидатом Светланой Тихановской.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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