В Калининграде нашли уникальные янтарные самородки

Им дали названия "Кортеж" и "Стрелец"

Удивительные сокровища. В карьере Калининградского янтарного комбината обнаружили сразу два гигантских самородка. По словам специалистов, это штучные экземпляры и подобные находки очень редки. Один из камней весит килограмм, а другой - в два раза больше.

По традиции, им дали имена. Тот, что крупнее - получил название "Стрелец". Это янтарь с острыми краями и неправильной формы, близкой к треугольнику. А его цвет переливается от золотистого до тёмно-медового. Камень поменьше - прямоугольный, тёмно-карамельного оттенка, его назвали "Кортеж", сообщает "ТВ Центр".

По историческим данным, самый крупный самородок был найден на берегу Балтийского моря в XIX веке. Его вес составлял 12 килограммов. На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря.

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