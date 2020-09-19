Тарзан нашёл виновных в своей измене Королёвой

Ими оказались журналисты

Стриптизёр Тарзан обвинил Первый канал в своей измене Наташе Королёвой. Всё происходящее он связал с деятельностью телевизионщиков. По словам Сергея Глушко, он стал жертвой мошенниц, с которыми был подписан контракт на целую серию телевизионных передач. Если верить Тарзану, он изменил Королёвой с одной из аферисток, которая банально соблазнила его ради денег и славы.

Тарзан напомнил, что отношения между мужчиной и женщиной – это частная жизнь и никто не имеет права в неё вмешиваться. В заключении своего эмоционального видеообращения стриптизёр призвал органы власти и Роспотребнадзор разобраться в распространении в СМИ данных о его частной жизни.

Две недели назад в Сети появилось видео, на котором запечатлены выходящие из ванны Тарзан и модель Анастасия Шульженко. После этого муж Наташи Королёвой выступил с заявлением, в котором признался, что изменил певице, но сделал это без любви.

Сама модель в эфире многочисленных ток-шоу на разных телеканалах рассказала о своей давнишней связи с Тарзаном и даже заявляла, что беременна от него. Наташа Королёва пока никак не комментирует этот скандал.

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