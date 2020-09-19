ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тарзан нашёл виновных в своей измене Королёвой

17:43
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Ими оказались журналисты

Стриптизёр Тарзан обвинил Первый канал в своей измене Наташе Королёвой. Всё происходящее он связал с деятельностью телевизионщиков. По словам Сергея Глушко, он стал жертвой мошенниц, с которыми был подписан контракт на целую серию телевизионных передач. Если верить Тарзану, он изменил Королёвой с одной из аферисток, которая банально соблазнила его ради денег и славы.
Новый поворот в деле забеременевшей от Тарзана девушки

Тарзан напомнил, что отношения между мужчиной и женщиной – это частная жизнь и никто не имеет права в неё вмешиваться. В заключении своего эмоционального видеообращения стриптизёр призвал органы власти и Роспотребнадзор разобраться в распространении в СМИ данных о его частной жизни.

Две недели назад в Сети появилось видео, на котором запечатлены выходящие из ванны Тарзан и модель Анастасия Шульженко. После этого муж Наташи Королёвой выступил с заявлением, в котором признался, что изменил певице, но сделал это без любви.

Сама модель в эфире многочисленных ток-шоу на разных телеканалах рассказала о своей давнишней связи с Тарзаном и даже заявляла, что беременна от него. Наташа Королёва пока никак не комментирует этот скандал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.