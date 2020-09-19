Депутат МГД Ольга Шарапова: "Безопасность пациента сегодня зависит от соблюдения гигиены"

Врачи предупреждают пациентов

Безопасность пациента сегодня во многом зависит от соблюдения правил гигиены, заявила больницы имени Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова. Она напомнила, что простая мысль о необходимости мыть руки казалась новаторской врачам XIX века, но позднее это стало нормой.

"Во время пандемии об этом правиле нужно помнить, как нельзя отчетливо", - отметила Шарапова в интервью АГН "Москва".

17 сентября в всём мире отмечался День безопасности пациентов. Шарапова сказала, что в этом году он приобрёл особое звучание и глубокий смысл.

По словам главврача, сегодня снижение распространенности внутрибольничных инфекций на 55% связано исключительно с соблюдением правил гигиены рук. Всем пациентам и их родственникам в больницах сейчас вручают специальную памятку, в которой изложены правила поведения и основы гигиены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"