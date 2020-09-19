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Депутат МГД Ольга Шарапова: "Безопасность пациента сегодня зависит от соблюдения гигиены"

18:26
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Врачи предупреждают пациентов

Безопасность пациента сегодня во многом зависит от соблюдения правил гигиены, заявила больницы имени Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова. Она напомнила, что простая мысль о необходимости мыть руки казалась новаторской врачам XIX века, но позднее это стало нормой.
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"Во время пандемии об этом правиле нужно помнить, как нельзя отчетливо", - отметила Шарапова в интервью АГН "Москва".

17 сентября в всём мире отмечался День безопасности пациентов. Шарапова сказала, что в этом году он приобрёл особое звучание и глубокий смысл.

По словам главврача, сегодня снижение распространенности внутрибольничных инфекций на 55% связано исключительно с соблюдением правил гигиены рук. Всем пациентам и их родственникам в больницах сейчас вручают специальную памятку, в которой изложены правила поведения и основы гигиены.

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