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Очередной марш протеста в Минске закончился массовыми задержаниями

18:46
  • суббота
  • 19 сентября 2020

В отделения милиции доставлены более 100 человек

В Минске прошла очередная несанкционированная акция протеста. В ней принимали участие женщины. Часть митингующих задержала милиция.
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ТАСС сообщает о более чем сотни задержанных, правозащитники утверждают, что их более 200. Часть участниц марша была заблокирована у здания торгового центра "Айсберг", другие женщины разбежались по ближайшим дворам.

Факт задержаний подтвердила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич. Она отметила, что сегодняшняя акция была несанкционированной.

Нескольким участникам акции протеста стало плохо, силовики вызвали для них скорую помощь. У одной женщины случился эпилептический припадок.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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