В России за сутки выявлено 6148 заражённых коронавирусом

С начала пандемии заразились более 1,1 миллиона человек

За сутки в России зафиксировано 6 148 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 103 399 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 860 больных, всего в столице выявлено 276 493 инфицированных. На этой неделе кривая заражений пошла вверх, в Москве регистрируется более 800 новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне, 19 сентября призвал соблюдать меры безопасности до начала массовой вакцинации от коронавируса. Это позволит свести ущерб здоровью людей к минимуму, считает глава ведомства.

Напомним, что в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Осенью начнётся массовая вакцинация лиц из групп риска – педагогов и медиков. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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