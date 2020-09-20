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В России за сутки выявлено 6148 заражённых коронавирусом

10:37
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

С начала пандемии заразились более 1,1 миллиона человек

За сутки в России зафиксировано 6 148 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 103 399 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 860 больных, всего в столице выявлено 276 493 инфицированных. На этой неделе кривая заражений пошла вверх, в Москве регистрируется более 800 новых случаев коронавируса. 
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне, 19 сентября призвал соблюдать меры безопасности до начала массовой вакцинации от коронавируса. Это позволит свести ущерб здоровью людей к минимуму, считает глава ведомства.

Напомним, что в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Осенью начнётся массовая вакцинация лиц из групп риска – педагогов и медиков. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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