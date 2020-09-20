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За сутки в Москве 890 человек вылечились от коронавируса

10:11
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Работу врачей назвали подвигом

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 890 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 236 947.
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На этой неделе мэр Сергей Собянин наградил медиков, которые внесли значительный вклад в помощь больным новой коронавирусной инфекцией. На торжественной церемонии Собянин заявил, что врачи и медицина всегда на первом плане, так как нет ничего важнее здоровья людей. Работу московских медиков во время пандемии мэр назвал подвигом.

По данным на 19 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 097 251 пациенту, умерли с начала пандемии 19 339 человек. В Москве больных зарегистрировано около 276 тысяч, в мире более 30 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 955 тысяч человек.

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