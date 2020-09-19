Названо главное условие для встречи лидеров нормандской четвёрки

Его озвучил первый президент Украины

Встреча нормандской четвёрки в формате глав государств может пройти только в случае, если Киев покажет движение вперёд. Это заявление прозвучало на Украине, сделал его глава делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Давайте говорить откровенно, не советники определяют, будет ли движение вперёд или нет. Главное, чтобы состоялась встреча глав государств. Они и определяют политику. Я бы попросил всех различать, где глава государства, а где чиновники", - сказал Кравчук в интервью изданию "Страна.UA".

Если Украина докажет своими действиями, что мы идём и хотим идти дорогой мира, а также пытаемся убрать с этой дороги все бревна, которые мешают нам идти.

По информации Кравчука, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят провести встречу. Про позицию Владимира Путина он не знает.

Последние консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств нормандского формата прошли на прошлой неделе в Берлине. По словам участвующего в них замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, прорывов на этих консультациях не достигнуто.

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