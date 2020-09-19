ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо главное условие для встречи лидеров нормандской четвёрки

19:49
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Его озвучил первый президент Украины

Встреча нормандской четвёрки в формате глав государств может пройти только в случае, если Киев покажет движение вперёд. Это заявление прозвучало на Украине, сделал его глава делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.
В ПАСЕ задумались о судьбе ДНР и ЛНР в нормандском формате

"Давайте говорить откровенно, не советники определяют, будет ли движение вперёд или нет. Главное, чтобы состоялась встреча глав государств. Они и определяют политику. Я бы попросил всех различать, где глава государства, а где чиновники", - сказал Кравчук в интервью изданию "Страна.UA".

Если Украина докажет своими действиями, что мы идём и хотим идти дорогой мира, а также пытаемся убрать с этой дороги все бревна, которые мешают нам идти.

По информации Кравчука, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят провести встречу. Про позицию Владимира Путина он не знает.

Последние консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств нормандского формата прошли на прошлой неделе в Берлине. По словам участвующего в них замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, прорывов на этих консультациях не достигнуто.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.