Умер бессменный ведущий "Русского лото"

Михаилу Борисову был 71 год

В Москве скончался актёр, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, ему был 71 год. Накануне, 19 сентября его доставили в больницу со съёмочной площадки: Борисову стало плохо, врачи диагностировали воспаление лёгких.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки", - сообщили в театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.

Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве. Учился в Горном институте, но своё призвание нашёл в театре - работал в Томске и Москве. У него есть несколько киноролей. С 1994 года был бессменным ведущим программы "Русское лото".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"