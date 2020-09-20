Российские военные привезли продукты жителям Алеппо

Наша страна помогает восстановлению Сирии

Представители российского Центра по примирению в Сирии провели очередную гуманитарную акцию. В этот раз они направились в Алеппо, чтобы передать жителям окрестных сёл несколько тонн продуктов. И уже по традиции, школьники получили в подарок рюкзаки.

Помогать - любимое занятие простых сирийцев. Чаще, правда, лишь словами и жестами. Но на этот раз, едва российский грузовик въехал на центральную площадь, все бросились его разгружать. Представителей российского центра по примирению враждующих сторон в селении Шейх Дан ждали с самого утра. Мгновенно образовались две очереди - из мужчин и женщин. Так здесь принято.

Чтобы раздать несколько тонн продуктов потребовалось менее получаса. В увесистых пакетах - всё необходимое, чтобы семья могла полноценно питаться несколько дней. А семьи здесь традиционно большие, к тому же многие лишились главных кормильцев - мужья погибли на войне.

Настоящий праздник сегодня и у местных школьников. От российских военных они получают подарки как раз к началу учебного года, который задержался из-за эпидемии коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

В Шейх Дане, как и во множестве других населенных пунктов разрушено не менее половины домов. Люди массово возвращаются, но подчас вынуждены ютиться в уцелевших комнатах практически без крыши над головой. А примерно через месяц ночи станут холодными по сирийским меркам, начнутся дожди. Однако власти обещают за это время провести первоочередные работы по восстановлению строений.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"