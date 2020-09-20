Хабаровск оказался под угрозой затопления из-за небывалого паводка

Люди строят дамбы

Сразу в семи российских регионах ликвидируют последствия паводков. В Хабаровском крае число подтопленных населённых пунктов увеличилось до 33-х. В зоне бедствия уже десятки жилых домов и больше двух с половиной тысяч земельных участков.

Наиболее сложная обстановка в столице края. Уровень воды в Амуре превышает критическую отметку. Спасатели помогают жителям переправиться через затопленные улицы и оказывают адресную помощь - доставляют продукты и питьевую воду.

На участках, которые находятся под угрозой подтоплений, возводят защитные сооружения. Ведётся постоянный мониторинг ситуации, сообщает "ТВ Центр".

В Еврейской автономии гребень паводка смещается из Ленинского района в соседний. Спасатели укрепляют дамбы. А в посёлке Николаевка уже начали откачку воды, чтобы она не затопила дома.

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