ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хабаровск оказался под угрозой затопления из-за небывалого паводка

11:57
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Люди строят дамбы

Сразу в семи российских регионах ликвидируют последствия паводков. В Хабаровском крае число подтопленных населённых пунктов увеличилось до 33-х. В зоне бедствия уже десятки жилых домов и больше двух с половиной тысяч земельных участков.
В Туве паводок разрушил мосты и размыл дороги

Наиболее сложная обстановка в столице края. Уровень воды в Амуре превышает критическую отметку. Спасатели помогают жителям переправиться через затопленные улицы и оказывают адресную помощь - доставляют продукты и питьевую воду.

На участках, которые находятся под угрозой подтоплений, возводят защитные сооружения. Ведётся постоянный мониторинг ситуации, сообщает "ТВ Центр".

В Еврейской автономии гребень паводка смещается из Ленинского района в соседний. Спасатели укрепляют дамбы. А в посёлке Николаевка уже начали откачку воды, чтобы она не затопила дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа сотрудников МЧС в зоне паводков
Работа сотрудников МЧС в зоне паводков
Паводки
Паводки
Жители и сотрудники МЧС возводят временную плотину в зоне паводков
Жители и сотрудники МЧС возводят временную плотину в зоне паводков
Военнослужащие в зоне паводка
Военнослужащие в зоне паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.