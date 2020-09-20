Трампу прислали отравленное письмо

Его перехватили спецслужбы

ФБР расследует дело о попытке отравления Дональда Трампа. Яд рицин обнаружили в посылке, отправленной на имя американского президента. По предварительной версии, конверт мог прийти из Канады.

Тем временем сам глава государства продолжает своё предвыборное турне. И его заявления звучат всё более неожиданно.

Выступая в Северной Каролине, Трамп намекнул, что может запретить своему конкуренту Джо Байдену претендовать на президентский пост.

За событиями в США следит Анна Пешехонова (смотрите видео).

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