Трампу прислали отравленное письмо

Его перехватили спецслужбы
ФБР расследует дело о попытке отравления Дональда Трампа. Яд рицин обнаружили в посылке, отправленной на имя американского президента. По предварительной версии, конверт мог прийти из Канады.
Тем временем сам глава государства продолжает своё предвыборное турне. И его заявления звучат всё более неожиданно.
Выступая в Северной Каролине, Трамп намекнул, что может запретить своему конкуренту Джо Байдену претендовать на президентский пост.
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