Россия жёстко ответила на очередную провокацию США

В МИДе прозвучало грозное заявление

В российском МИДе опровергли скандальное заявление США по Ирану. Ранее госсекретарь Майк Помпео поспешил сообщить, что Совет безопасности ООН якобы восстанавливает санкции в отношении Тегерана.

В Москве демарш Вашингтона назвали политической спекуляцией, которая не соответствует действительности. На Смоленской площади считают, что последняя попытка Вашингтона реанимировать санкции через Совет безопасности провалилась, сообщает "ТВ Центр".

Все участники ядерной сделки по Ирану заявили - США не вправе выступать с подобными инициативами, так как ранее самовольно вышли из международного договора.

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