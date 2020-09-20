В Москве прошёл масштабный фестиваль цыганской культуры

В нём принял участие знаменитый театр "Ромэн"

Познакомиться с культурой кочевого народа. В Москве состоялся международный фестиваль "Цыгане под небом России". На выставке фотографий и документов гости праздника смогли больше узнать об истории этнической группы, на мастер-классах - научиться цыганскому танцу, а также посмотреть спектакль кукольного театра.

Завершился фестиваль выступлением артистов эстрады и молодёжных коллективов. На сцену вышел и знаменитый театр "Ромэн", сообщает "ТВ Центр".

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