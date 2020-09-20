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Как проходят российско-белорусские учения под Брестом

11:12
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Десантники выполнили поставленные задачи

Российские и белорусские десантники успешно ликвидировали условных террористов и захватили важные объекты противника. В рамках совместных учений "Славянское братство-2020", которые сейчас проходят в Брестской области Белоруссии, военнослужащие двух стран провели десантирование в заданном районе.
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Для российских подразделений площадка приземления была незнакома.  В нужную точку их доставили самолёты военно-транспортной авиации ИЛ-76МД. Покидать борт бойцам пришлось на высоте около 600 метров при скорости более 300 километров в час. Кроме того, в рамках первого практического занятия была успешно десантирована боевая машина БМД-2, сообщает "ТВ Центр".

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