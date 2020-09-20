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Азербайджан обвинил Армению в подготовке к войне

10:37
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

В Баку прозвучали серьёзные заявления

Армения готовится к новой войне, с таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Баку отмечает концентрацию военных и техники около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.
Азербайджан заявил об уничтожении армянских огневых точек в Нагорном Карабахе

По мнению Алиева, Армения проводит незаконное заселение в оккупированном Нагорном Карабахе, что противоречит всем международным конвенциям. Президент назвал такие действия Еревана преступлением. Он напомнил о боях в приграничной зоне в июле 2020 года и назвал их следствием провокации Еревана.

"Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьёзная провокация", - сказал Алиев.

Он предупредил руководство соседней страны о том, что азербайджанские спецслужбы работают эффективно.

Карабахский конфликт имеет глубокие корни. Его не могут разрешить с конца 80-х годов прошлого века. Периодически на границе возникают боестолкновения между армянской и азербайджанской армиями, приводящие к жертвам с обеих сторон. Последние обострение на границе было летом этого года.

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