Подруга Легкоступовой рассказала о её жутких мучениях перед смертью

Певицу могли жестоко избить
Подруга недавно умершей Валентины Легкоступовой рассказала о том, как певица мучилась перед смертью. По информации психолога Елены Перелыгиной, на теле артистки не было живого места: многочисленные травмы привели к её смерти.
Помимо сильного ушиба головы, судмедэксперты зафиксировали у неё многочисленные гематомы по всему телу, утверждает подруга Легкоступовой. Всё это даёт повод окружению 54-летней артистки говорить о том, что она подвергалась жестокому избиению, пишет "Собеседник".
"Она не могла сама упасть и получить такие множественные травмы. Её жестоко избили! Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу. Как человек может так упасть и получить такие травмы?" - задаётся вопросом подруга покойной певицы.
Валентина Легкоступова ушла из жизни в августе этого года. Ей было 54 года. Незадолго до этого она вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал яхтсмен и тренер Юрий Фирсов.
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