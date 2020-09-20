Подруга Легкоступовой рассказала о её жутких мучениях перед смертью

Певицу могли жестоко избить

Подруга недавно умершей Валентины Легкоступовой рассказала о том, как певица мучилась перед смертью. По информации психолога Елены Перелыгиной, на теле артистки не было живого места: многочисленные травмы привели к её смерти.

Помимо сильного ушиба головы, судмедэксперты зафиксировали у неё многочисленные гематомы по всему телу, утверждает подруга Легкоступовой. Всё это даёт повод окружению 54-летней артистки говорить о том, что она подвергалась жестокому избиению, пишет "Собеседник".

"Она не могла сама упасть и получить такие множественные травмы. Её жестоко избили! Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу. Как человек может так упасть и получить такие травмы?" - задаётся вопросом подруга покойной певицы.

Валентина Легкоступова ушла из жизни в августе этого года. Ей было 54 года. Незадолго до этого она вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал яхтсмен и тренер Юрий Фирсов.

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