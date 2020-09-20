Памяти Михаила Борисова

Актёр, режиссёр и ведущий умер на 72 году жизни

В Москве скончался актёр, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, ему был 71 год.

Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве. Учился в Горном институте, но своё призвание нашёл в театре - работал в Томске и Москве.

Большинство зрителей знали его как бессменного ведущего телевизионной лотереи "Русское лото". Но он ещё был и замечательным актёром, режиссёром и преподавателем.

Недавно Михаил Борисов был гостем Татьяны Устиновой в очередном выпуске программы "Мой герой".

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