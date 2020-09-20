Маски и санитайзеры: московские театры открыли новый сезон

Предпринимаются меры безопасности

Любители спокойного отдыха в эти дни с интересом изучают афиши. Большинство московских театров уже открыли сезон. И зрители, и артисты долго ждали встречи - из-за пандемии спектаклей не было полгода!

Зато теперь - премьеры, современные интерпретации, эксперименты... Новшества, впрочем, не только на сцене - но и в залах и фойе.

Юлия Богоманшина о том, с чего начинается театр в эпоху коронавируса - и почему в него всё равно стоит ходить (смотрите видео).

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