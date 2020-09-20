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Что категорически нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

14:20
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Этот праздник отмечается 21 сентября

21 сентября отмечается большой церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. В православии он относится к числу двунадесятых, то есть является одним из двенадцати важнейших после Пасхи. Он служит своеобразным началом в ряду религиозных праздников года, так как церковное новолетие наступает не 1 января, а в сентябре.
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Согласно древнему писанию, Рождество Богородицы произошло в Назарете в семье благочестивых пожилых супругов Иоакима и Анны. Им явился ангел и возвестил, что их молитвы услышаны и вскоре на свет появится ребёнок, а об их потомстве будут говорить во всём мире.

В этот день нужно постараться придерживаться определённых ограничений. Например, нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Все, кто вас о чём-то просит – должны получить желаемое. Употреблять алкоголь в этот день церковь не разрешает, также запрещены пышные празднества и большие работы – физическим трудом в этот день лучше не заниматься. Помыслы в Рождество Богородицы должны быть чисты.

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