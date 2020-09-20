20-летняя мать закопала своего сына под Серпуховом

Захоронение нашла полиция
Жуткое преступление произошло в Московской области. 20-летняя женщина закопала своего новорождённого сына на кладбище под Серпуховом. Могилу с телом самовольно захороненного младенца обнаружили полицейские, сообщает региональное управление СКР.
По предварительным данным, 19 сентября молодая мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище вблизи деревни Лукино городского округа Серпухова.
С женщиной уже побеседовали следователи, составлен акт о её жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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