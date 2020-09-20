ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

20-летняя мать закопала своего сына под Серпуховом

14:33
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Захоронение нашла полиция

Жуткое преступление произошло в Московской области. 20-летняя женщина закопала своего новорождённого сына на кладбище под Серпуховом. Могилу с телом самовольно захороненного младенца обнаружили полицейские, сообщает региональное управление СКР.
Экс-прокурор Северной Осетии закопал жену в огороде

По предварительным данным, 19 сентября молодая мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище вблизи деревни Лукино городского округа Серпухова.

С женщиной уже побеседовали следователи, составлен акт о её жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Криминалисты Следственного комитета на мете происшествия
Криминалисты Следственного комитета на мете происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.